Умерла телеведущая «Голоса Израиля» Михара Имбер

Михара Имбер, телеведущая «Голоса Израиля», скончалась в возрасте 79 лет. О дате и месте похорон родственники знаменитости сообщат позже, подробности трагедии на данный момент раскрыты.

Ранее на этой неделе она написала прощальные слова в посте на Facebook: «Я жила с вами и между вами с огромной любовью, великим творчеством и постоянным неповиновением. Спасибо за жизнь с вами и между вами».

Об этом 22 октября сообщает Walla.

За более чем три десятилетия слушатели «Голоса Израиля» привыкли слышать голос диктора. Многие граждане потрясены новостью об утрате.

Имбер родилась в Иерусалиме в 1943 году. Ее дедушка Шемариаху, в честь которого она была названа, был братом поэта Нафтали Герца Имбера, написавшего национальный гимн «Надежда».

В 1960-х годах, после освобождения из Армии обороны Израиля, она переехала в США, где училась в Университете Беркли в Калифорнии и посвятила себя актерской карьере, но после обучения игре на радио она начала работать диктором в «Кол Исраэль». В 1990-х годах Имбер также анонсировала выпуски новостей. В 2006 году она ушла из Коль Исраэль, а в 2015 году представила личную еженедельную программу в эфире АОИ.

В прощальном сообщении, которое она разместила в Facebook на этой неделе, Имбер поблагодарила семью и друзей за поддержку. В сообщении она попрощалась: «Хороший вторник наступил. Прощай. Я чувствую необходимость попрощаться. До свидания в полноте, мире и легкости, окруженной поддержкой и большой любовью. Я была благословлен прекрасной семьей, И прекрасными друзьями. Спасибо за жизнь с вами и между вами. Мир вам».

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