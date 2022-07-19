Умерла известная украинская актриса Руслана Писанка: озвучена причина смерти

На 57-м году ушла из жизни легенда украинского телевидения, сообщает ТСН. После российского вторжения Руслана уехала в Германию, где врачи диагностировали тяжелую болезнь. Лечение не помогло, и в ночь на 19 июля Писанка умерла.

Не стало известной телеведущей Русланы Писанки. Она скончалась сегодня, 19 июля, ночью.

Об этом сообщили в эфире популярного украинского шоу «Сніданок» на 1+1.

Померла Руслана Писанка: Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла у вівторок, 19 липня, вночі.

Відомо, що Руслана Писанка померла у Німеччині, д… — https://t.co/G2IAOKoNzd pic.twitter.com/eMKELoZDyc — InfoNEWS (@UaInfonews) July 19, 2022

Год назад Руслана вернулась на телевидение после большого перерыва.

«Но великая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — говорится в сообщении.

Руслана Игоревна Писанко родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее отец Игорь Писанко – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм «Советская Украина».

В 2008 году вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер».

Снималась в кино в россии*, Украине, а также в Польше и Нидерландах.

С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.

Лауреатка Государственной премии им. Довженко за актерскую работу в фильме «Москаль-чародей». Награждена Орденом Святого Владимира.

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