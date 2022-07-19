Умерла известная украинская актриса Руслана Писанка: озвучена причина смерти

Не стало известной телеведущей Русланы Писанки. Она скончалась сегодня, 19 июля, ночью.
Об этом сообщили в эфире популярного украинского шоу «Сніданок» на 1+1.
Год назад Руслана вернулась на телевидение после большого перерыва.
«Но великая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — говорится в сообщении.
Руслана Игоревна Писанко родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее отец Игорь Писанко – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм «Советская Украина».
В 2008 году вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер».
Снималась в кино в россии*, Украине, а также в Польше и Нидерландах.
С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.
Лауреатка Государственной премии им. Довженко за актерскую работу в фильме «Москаль-чародей». Награждена Орденом Святого Владимира.
Еще мы писали, что британский композитор Монти Норман, известный тем, что написал культовую музыку к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в понедельник в возрасте 94 лет, сообщается на его официальном сайте.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!