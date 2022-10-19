«Умеют менять свой окрас»: в Индийском океане нашли новый вид рыб

Группа австралийских и мальдивских ученых в Индийском океане нашли «радужных» рыбок, обитающих на глубине от 40 до 70 метров. Они обладают ярким окрасом, который имеют свойство менять, как и свой пол. Рождаются они самками, но со временем превращаются в самцов.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые назвали новый вид красочных рыб Cirrhilabrus finifenmaa, потому что на мальдивском языке это слово означает «розовый». Это указывает на яркий окрас морских обитателей, а также это слово используется для обозначения национального мальдивского цветка – розовой розы. Длина составляет от 7 до 8 см.

По словам Йи-Кай Теа из Исследовательского института Австралийского музея в Сиднее, Австралия, зоне в океане, которая простирается на 150 метров вниз все еще наполнена неизвестными уникальными видами морских существ.

«Эта зона в океане очень неудобна для морских исследований. Здесь недостаточно глубоко, чтобы использовать подводные аппараты и слишком глубоко для погружения людей с обычным снаряжением. Поэтому нам пришлось использовать особое снаряжение для подводного плавания, чтобы обнаружить этот новый вид необычных рыб», — говорит Теа.

«Курсор» писал ранее, что жители острова Фаял, который входит в группу Азорских островов, обнаружили огромную тушу рыбы-луны, которая плавала в океане недалеко от берега. Оказалось, что весит она почти 3 тонны и этот показатель является абсолютным рекордом для современных костных рыб.