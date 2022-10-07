Упражнение, позволяющее за 5 минут избавиться от стресса

Врачи рекомендуют воспользоваться простым упражнением, заниматься которым можно где угодно и в каких угодно обстоятельствах. Автор называет это упражнение «Дыханием радости».

Опытный инструктор йоги, учитель медитационных практик Пилин Анис поделилась простым дыхательным упражнением, которое не только поможет вам почувствовать прилив физической энергии, но и стимулирует нервную систему и помогает избавиться от тревожных мыслей.

Об этом пишет cluber.

Это настолько короткое и эффективное упражнение, что вы можете делать его где угодно и когда угодно, будь то утро, день, вечер или даже середина ночи, если вы, скажем, внезапно проснулись и никак не можете уснуть вновь — и на пять-восемь подходов у вас уйдет совсем немного времени. Однако Анис советует для максимальной эффективности начинать с этого упражнения ваш день.

А вот и пошаговая инструкция:

Встаньте, и расставьте ноги на ширине плеч так, чтобы ступни были параллельны. Слегка согните ноги в коленях. Полностью вытяните руки параллельно вашему телу.

Сделайте через нос вдох примерно на треть объема ваших легких. Одновременно поднимите вытянутые руки, не сгибая их, пока они не будут параллельны линии плеч.

Продолжайте вдыхать, пока не наполните легкие примерно на две трети. Не опуская руки, разведите их в стороны, словно крылья.

Вдохните максимально глубоко. Поднимите вытянутые руки вверх, так, чтобы над головой ладони были обращены одна к другой.

Откройте рот и полностью выдохните со звуком «Ха!», наклонитесь вперед, сильно согнув ноги в коленях и заведите руки назад.

Делайте это в подходящем вам ритме. Не нужно выполнять это упражнение «через силу». Людям, страдающим от повышенного кровяного давления, стоит избегать этого упражнения и подобрать себе менее тяжелое в физическом плане дыхательное упражнение. Если во время упражнения у вас закружилась голова, вам следует немедленно его прекратить и вернуться к дыханию в обычном ритме, советует Анис.

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