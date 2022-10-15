«Ужасающий вандализм»: еврейская организация отреагировала на серию нападений на синагоги в Онтарио

Еврейская организация осуждает «ужасающие» граффити в двух синагогах Онтарио. Центр друзей Симона Визенталя предупреждает граждан о растущем антисемитизме в Канаде.

Канадская еврейская правозащитная организация высказывается после серии антисемитских нападений на синагоги в Гвельфе и Китченере.

Об этом 15 октября сообщает Israel National News.

Конгрегация Бет Джейкоб в Ватерлоо, Онтарио, на этой неделе обнаружила антисемитские граффити с сообщением «ZOG — настоящие сторонники расового превосходства. 1488 Гитлер не сделал ничего плохого». ZOG расшифровывается как «сионистское оккупированное правительство», а 1488 — это общий код сторонников превосходства белой расы.

В соседнем Гвельфе, Онтарио, наклейки с изображением Гитлера были приклеены к дверям синагоги Бет Исайя. Изображения были обнаружены в прошлую пятницу.

Полиция Гвельфа установила обстоятельства преступления. Правоохранители сообщили, что мужчина был заснят на видеозаписи 5 октября, когда он прибыл в синагогу, наклеил наклейки на двери, а затем сделал селфи на фоне изображений.

«Эта серия антисемитских инцидентов, направленных против синагог в районе Китченер-Ватерлоо-Гвельф, вызывает крайнюю тревогу и является напоминанием о растущей ненависти к еврейской общине, которую мы наблюдаем по всей стране», — сказал генеральный директор FSWC Майкл Левитт.

По мере роста онлайн-антисемитизма реальные последствия в сообществах становятся все более ужасными. Он отметил, что никто не должен бояться идти в место отправления культа или чувствовать угрозу.

Ранее «Курсор» сообщал, что синагога в Висконсине трижды подвергалась вандализму в Суккот. Неизвестные разбили стекла кирпичами.