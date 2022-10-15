Бросали кирпичи и разбивали стекла: синагога в Висконсине трижды подвергалась вандализму в Суккот

Синагога в американском штате Висконсин неоднократно подвергалась вандализму во время праздника Суккот. Окна религиозного учреждения в Расине разбивали кирпичами.

В общине Бет Исраэль Синай случаи фиксировали с вечера воскресенья до утра понедельника.

Об этом 15 октября сообщает Kenosha News.

В каждом случае в окна здания бросали кирпичи, в двух случаях разбивались стекла. Система сигнализации синагоги впервые предупредила об опасности в 23:28 в воскресенье. В ответ на акт вандализма полицейское управление Расина обнаружило «окно, разбитое кирпичной кладкой».

Офицеры ждали на стоянке за зданием члена синагоги, чтобы открыть здание для проведения обыска. Вскоре они услышали громкий шум. Полицейские провели расследование и обнаружили, что кто-то бросил кирпич в окно в передней части здания. Никаких серьезных повреждений не произошло. По данным полиции, подозреваемых в этом районе обнаружено не было.

В 4:47 утра в понедельник, примерно через пять часов, система сигнализации здания снова сработала. Вскоре выяснилось, что несколько окон были разбиты кирпичами.

Бет Исраэль Синай ранее подвергался актам вандализма в 2019 году, когда антисемитские послания и нацистские символы были нанесены аэрозольной краской на стены и окна здания. В этом случае мужчина из Висконсина признал себя виновным по федеральным обвинениям. Он совершил акт вандализма в синагоге в рамках своей причастности к группе сторонников превосходства белой расы и неонацистов.

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