В Бразилии умер мужчина, живший в полном одиночестве посреди джунглей 26 лет

Сотрудники Агентства по делам коренных народов Funai нашли в джунглях амазонки мертвым мужчину, который жил в изоляции на протяжении десятилетий.

Покойный жил глубоко в Амазонке в штате Рондония. Журналисты сообщают, что с 1970-х годов захватчики земли и скотоводы уничтожили почти все племя, из которого удалось выжить только этому мужчине.

Об этом сообщает Daily Mail.

Покойный был известен как «человек из норы» из-за сооружения глубоких ям, которые он использовал как укрытие и ловушку для животных. Он был последним представителем одного из племен коренных народов Бразилии. Впервые его увидели в 1996 году и с того времени он жил в полной изоляции.

Власти следили за отшельником и даже периодически оставляли ему припасы, но сам он избегал любых контактов с цивилизацией. Много раз с ним пытались наладить контакт, для чего дарили ему подарки в виде семян или инструментов, но тщетно.

Официальные лица приближались к хижине «человека из норы», но тот всегда молчал, а единожды и вовсе выстрелил из лука в чиновника, пробив ему легкое. После этого попытки наладить контакт с мужчиной приблизились к минимуму, но также известно о снятом бразильскими госслужащими видео в 2018 году, где отшельник рубил дерево.

Представители Агентства по делам коренных народов Funai нашли мужчину мертвым в гамаке. На его теле отсутствовали какие-либо признаки борьбы или насилия, а также не было признаков присутствия других людей. По информации полиции, он умер естественной смертью, но судебно-медицинская экспертиза все равно запланирована.

По словам исследователя и директора по защите интересов Survival International Фионы Уотсон, никому не известно как имя покойного, так и название его племени, ставшего жертвой геноцида.

«Потому что это действительно был геноцид – преднамеренное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства», – добавила она.

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