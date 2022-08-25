В Италии предлагают 15 тысяч евро за переезд на живописный остров

На живописном итальянском острове решили бороться с сокращением населения и таким образом привлечь в поселения молодежь.

Правительство Сардинии — крупного острова Средиземного моря, входящего в состав Италии, предлагает до 15 тысяч евро людям, которые хотят переехать в маленькие города и села острова.

Об этом сообщает Travel Tomorrow.

Президент Сардинии Кристиан Солинас говорит, что таким образом хочет привлечь молодежь в живописную местность и тем самым побороть сокращение населения, которое наблюдается на острове в последнее время.

Правительство предлагает всем, кто хочет переехать в маленькие города Сардинии, грант, направленный на покупку дома или ремонт жилья. Деньги готовы выплатить тем, кто купит недвижимость в муниципалитете с населением менее 3000 человек. Абсолютный грант составляет 15 тысяч евро. Сумма не должна превышать половину стоимости покупки или ремонта жилья на острове.

Президент отметил, что создает все условия для того, чтобы молодые люди захотели остаться в маленьких поселениях острова и развивать там экономику.

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