В дождевой воде по всему миру обнаружены опасные токсичные вещества

Опасные химические вещества и соединения выявлены в дождевой воде во всех уголках мира. Примечательно, что токсичные вещества обнаружили даже в отдаленных регионах, таких как Антарктида и Тибет.

Эксперты Стокгольмского университета выявили в дождевой воде, собранной в разных регионах мира, опасные химические вещества. Речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах(PFAS).

Об этом сообщает New Atlas.

За последние 20 лет многие химические вещества PFAS были постепенно выведены из производственной деятельности после того, как ученые доказали их потенциально токсичное воздействие на здоровье человека. В дождевой воде они присутствуют до сих пор, так как являются очень долгоживущими химическими соединениями.

Ученые говорят: несмотря на то, что их перестали использовать, не означает, что вещества исчезли из окружающей среды.

По словам ученого Яна Казинса за последнее время произошло снижение содержания таких веществ в питьевой воде.Но ученые предполагают, что даже минималый уровень этой кислоты в питьевой воде может иметь негативные последствия для здоровья на протяжении всей жизни человека.

Тем самым дождевая вода повсюду будет признана небезопасной для питья. И это, по словам ученых, является еще одной глобальной проблемой, так как многие люди на планете пьют дождевую воду, ведь для некоторых это чуть ли не единственный источник питьевой воды.

«Курсор» ранее рассказывал, что группа ученых Еврейского университета начинает проверку уровня йода в 50 местных источниках водоснабжения по всему Израилю.