В Израиле начато исследование состояния воды

Группа ученых Еврейского университета начинает проверку уровня йода в 50 местных источниках водоснабжения по всему Израилю.

Рост использования опресненной воды в Израиле означает, что многие граждане испытывают недостаток важного минерала йода, и новое национальное исследование призвано оценить масштабы этой проблемы.

Группа ученых Еврейского университета начинает проверку уровня йода в 50 местных источниках водоснабжения по всему Израилю, что вызвано опасениями, что недостаток этого минерала негативно сказывается на здоровье нации.

Исследование проводится всего через несколько недель после того, как в результате опроса, проведенного Министерством здравоохранения, выяснилось, что концентрация йода в организме израильтян значительно ниже рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ утверждает, что в образцах мочи должно содержаться 100 микрограммов йода на литр, в то время как средний показатель для взрослых израильтян составил 60, а для детей — 86. Организация считает йод, необходимый в следовых количествах, «основным пищевым элементом», который требуется для синтеза и функционирования двух гормонов щитовидной железы — Т3 и Т4.

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