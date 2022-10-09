В древнеегипетском храме нашли обезглавленных соколов и загадочную надпись

Безголовые соколы и древние надписи указывают на ранее неизвестный культ и ритуал в восточной египетской пустыне.
Результаты исследований опубликованы 9 октября в Американском журнале археологии.
Эксперты описали раскопки религиозного комплекса позднеримского периода в рамках проекта Сикаит. Это место было названо исследователями «Храмом Сокола» и было раскопано Польским центром средиземноморской археологии и Делавэрским университетом. Исследователям удалось идентифицировать небольшой традиционный египетский храм , который после 4 века был адаптирован блемми — кочевым народом — для их собственной системы верований.
Самой замечательной находкой в храме было около 15 соколов, большинство из которых без голов. Захоронения птиц уже были обнаружены в долине Нила, но археологи впервые обнаружили соколов, захороненных в храме.
В других местах исследователи находили мумифицированных обезглавленных птиц, но всегда только поодиночке, а не группами, как в случае со святыней, обнаруженной в Беренике. На святилище была следующая надпись: «Здесь нельзя варить головы». Это было истолковано как сообщение, запрещающее людям, входящим в святилище, варить головы животных внутри храма.
Эксперты считают, судя по археологическому контексту, стела почти наверняка записывает предписание, связанное с культом сокола. Текст запрещал варить голову птицы в том месте, где была установлена стела.
Ранее «Курсор» сообщал, что в израильской пустыне был обнаружен роскошный особняк, которому более тысячи лет. Поместье удалось раскопать специалистам на юге пустыни Негев рядом с древней мечетью, рассчитанной примерно на несколько десятков верующих.