В израильской пустыне был обнаружен роскошный особняк, которому более тысячи лет

Ученые нашли в Израили роскошный особняк возрастом 1,2 тысячи лет, который был расположен в пустыне.

Поместье, что удалось раскопать археологам, находится на юге пустыни Негев рядом с древней мечетью, рассчитанной примерно на несколько десятков верующих. Считается, что зданию не менее 1,2 тысячи лет.

Об этом пишет «Хартыя’97».

Роскошный особняк имел четыре крыла с комнатами, одно из которых украшал мраморный коридор с каменным полом и декором на стенах. Также возле дома был внутренний двор, под которым были обустроены подвалы, ведь под землей было прохладней, чем в пустыне. Там даже стояла цистерна с питьевой водой.

Кроме того, в ходе раскопок ученым удалось разыскать древние артефакты, в том числе осколки изысканной посуды из стекла. Предполагается, что этот особняк принадлежал богатым людям, которые использовали его как резиденцию и приемную для гостей. При этом за домом все время приглядывал местный правитель.

Ранее «Курсор» писал о том, что древнее поместье и мечеть обнаружены в городе Рахат Негеве.