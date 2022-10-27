В Иерусалиме построят музей стоимостью 18 миллионов долларов, посвященный наследию Эйнштейна

Правительство Израиля одобрило план по созданию нового хранилища для обширных материалов Альберта Эйнштейна, в том числе около 85 тысяч документов, в кампусе Еврейского университета, который ученый помог основать столетие назад.

Музей, стоимость которого оценивается в 18 миллионов долларов, построят на территории Иерусалима.

Об этом 27 октября сообщает Jewish Telegraphic Agency.

По словам Беньямина Коэна, который пишет биографию физика, это самая большая в мире коллекция документов и предметов, связанных с Эйнштейном, включая его Нобелевскую премию и оригинальные заметки. Их он делал при разработке общей теории относительности в 1916 году.

«Альберт Эйнштейн — это актив, крупнейшее в мире имя в области интеллекта, науки и гения», — заявил в субботу заместитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннетт.

Он добавил, что ожидает успеха в реализации инициативы. Политик надеется, что музей станет «местом паломничества для всех, кто хочет познакомиться с Эйнштейном, еврейским интеллектом и интеллектом в целом». Треть финансирования музея будет поступать от правительства Израиля, а остальная часть — от университета и его доноров, включая коллекционера произведений искусства Хосе Муграби.

Эйнштейн был одним из первых и самых важных защитников Еврейского университета, используя свой профиль одного из ведущих ученых мира для сбора денег для этого учреждения. На конференции по сбору средств в 1954 году, за год до своей смерти, он сказал в своей речи, что университет будет иметь решающее значение для развития Израиля как молодой страны. Его поддержка университета и Израиля была настолько высоко оценена, что Эйнштейна попросили стать президентом страны в 1952 году, но он отказался.

После смерти Эйнштейна в 1955 году Еврейский университет унаследовал его документы, письма, медали и «все прочее литературное имущество и права любого вида и характера», согласно завещанию Эйнштейна . Объявление о создании музея добавляет к потоку новых и запланированных музеев и других культурных учреждений в последние годы в Израиле, которые финансируются в значительной степени за счет благотворительных долларов от евреев, живущих в Соединенных Штатах.

Ранее «Курсор» сообщал, что старый еврейский квартал в Измире превратят в музей и снова откроют для туристов.