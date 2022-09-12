В Израиле впервые пройдет европейская региональная конференция ВОЗ

В конференции принимают участие 25 министров здравоохранения и более 50 руководителей систем здравоохранения из европейских стран.

Сегодня, 12 сентября, в Тель-Авиве открылась конференция ВОЗ, в ходе которой министр здравоохранения подпишет четыре двусторонних соглашения между Израилем и европейскими странами.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Такой форум проходит каждый год, но в Израиле — впервые. В нем примут участие 25 министров здравоохранения и более 50 руководителей систем здравоохранения из стран Европы.

Президент государства Ицхак Герцог отметил, что Израиль обязуется работать в тесном сотрудничестве со Всемирной Организацией Здравоохранения, чтобы дать человечеству возможность решать многочисленные проблемы, с которыми оно сталкивается.

По его словам, Израиль хоть и маленькая страна с небольшим количеством природных ресурсов, но при этом она обладает феноменальными человеческими ресурсами. Израиль является домом для множества новаторских стартапов в области медицины и здравоохранения.

«Вместе с европейскими и международными организациями мы можем проложить путь, который позволит человечеству жить дольше и качественней. Поэтому я рад объявить, что Израиль будет работать со Всемирной Организацией Здравоохранения над созданием инновационного центра цифрового здравоохранения, который принесет качественную и современную помощь всему миру», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц также отметила, что для нее является честью стать избранным президентом конференции Всемирной Организации Здравоохранения в Тель-Авиве.

«За последние два года мир получил важное напоминание о значении глобального сотрудничества в области здравоохранения. Эпидемии не знают границ, и здоровье в каждой отдельной стране зависит от глобального здоровья. Эта конференция имеет большое значение для страны и нашей системы здравоохранения. Политика, которую мы проводили в прошлом году, и действия израильской системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом очень выделялись на мировой арене и вызывали большой интерес», — рассказала она.

По ее словам, данная конференция позволит еще больше укрепить связи Израиля с миром, со странами Европы и ВОЗ.

Директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш рассказал, что Израиль был выбран для проведения конференции, среди прочего, благодаря тому факту, что это одна из лучших систем здравоохранения в мире, которая отлично проявила себя во время корона-кризиса.

«Благодаря превосходным медикам, которые есть в Израиле, мы были в авангарде борьбы с эпидемией и служили образцом для многих стран. Вместе с руководителями европейской системы здравоохранения мы обсудим сотрудничество, которое будет способствовать развитию различных организаций здравоохранения в Израиле и Европе. Это историческое событие для израильской системы здравоохранения. По окончанию большой конференции европейских систем здравоохранения мы вернемся к решению больших проблем, стоящих перед системой здравоохранения, и продолжим работу в сотрудничестве с европейскими странами ради лучшего будущего для здоровья израильтян», — подытожил он.

«Курсор» писал ранее, что Германия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере здравоохранения.