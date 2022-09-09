Германия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Ницан Горовиц и глава минздрава Германии Карл Лаутербах встретятся в воскресенье, чтобы подписать декларацию о широком сотрудничестве между министерствами здравоохранения двух стран.

Министры здравоохранения Германии и Израиля подпишут декларацию между профильными министерствами двух стран о широком сотрудничестве.

Официальная церемония запланирована на воскресенье, 11 сентября, и пройдет в Кнессете в Иерусалимском зале.

В преддверии конференции Всемирной Организации Здравоохранения, которая впервые состоится в Израиле, министры здравоохранения профессор Карл Лаутербах и Ницан Горовиц подпишут в воскресенье совместное заявление об укреплении связей между министерствами здравоохранения Германии и Израиля.

Страны намерены укреплять сотрудничество в сферах профилактики заболеваемости и борьбы с болезнями, а также сотрудничать в области поставок медицинского оборудования и лекарственных средств. Кроме того, важным аспектом считается обмен опытом в сфере цифрового и общественного здравоохранения.

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