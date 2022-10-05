В какое время суток лучше не ужинать, если не хотите поправиться

Обильный прием пищи прямо перед сном может нанести ущерб вашему циклу сна. А также негативно сказаться на фигуре.

Врачи говорят, что важно рассчитывать время ужина так, чтобы не испортить сон. Цель должна заключаться в том, чтобы закончить ужин (и десерт) как минимум за 2-3 часа до сна.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Исследования показали, что это помогает снизить риск воспалений, бессонницы и набора веса.

Ужин прямо перед сном может нарушить ваш сон в такой же степени, как и недостаточное количество еды перед сном. В последнем случае вы можете проснуться посреди ночи с чувством голода. Вы также упускаете ключевые питательные вещества, необходимые для восстановления, поддержания и заживления клеток в организме.

Между обедом и ужином должен быть перерыв в 4-5 часов. Этот промежуток позволяет пище правильно перевариваться, прежде чем вы съедите еще один прием пищи.

Большинство людей обедают около полудня, а ужинают к 18-19 часам. Поэтому рекомендуется перекусить около 15 и 16 часов.

Закуски должны быть менее 200 калорий и менее пяти граммов сахара. Перекус также должен содержать белок.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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