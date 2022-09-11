В кибуце Мишмар ха-Шарон ограбили музей: похищены 20 единиц оружия

Согласно истории, во времена британского мандата в кибуце находились подпольный склад («слик») и опорный пункт «Хаганы». В 1946 году британские военные проводили обыск в кибуце, но оружие обнаружить не смогли. В результате винтовки, пистолеты, револьверы времен Второй мировой войны, боеприпасы и средства связи, которые использовались бойцами еврейского подполья, стали частью экспозиции музея в Мишмар ха-Шарон.

Об этом пишут «Детали».

Стоит отметить, что все 20 единиц оружия не могут быть использованными преступниками, так как все экспонаты были «стерилизованы» и представляли исключительно музейную ценность. Соответствующей информацией поделились в полиции, добавив, что идут поиски грабителей.

Примечательно, что музей только недавно отремонтировали, оборудовали там зал для просмотра фильма об истории боевой организации и смонтировали аудиоаппаратуру для посетителей.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Бат-Яме 44-летний мужчина был арестован по подозрению в попытке ограбления. У подозреваемого при задержании были обнаружены нож и перцовый баллончик.