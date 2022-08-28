Попытка ограбления в Бат-Яме: арестован вооруженный мужчина

У подозреваемого были обнаружены нож и перцовый баллончик. Злоумышленника доставили для допроса в полицейский участок Бат-Яма.

В Бат-Яме 44-летний мужчина был арестован по подозрению в попытке ограбления.

Об этом сообщает издание Маарив.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Герцля. У задержанного были обнаружены нож и перцовый баллончик.

«Офицеры полиции Тель-Авива, которые находились поблизости, быстро прибыли на место происшествия и арестовали подозреваемого, когда он вышел из киоска. Перед этим он угрожал ножом двум гражданам на месте происшествия и требовал от них деньги», — говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, подозреваемого доставили для допроса в полицейский участок Бат-Яма.

Как сообщал Курсор, ранее на этой неделе в Бат-Яме возле заправочной станции было дважды совершено нападение на медицинскую бригаду. Подозреваемых арестовала полиция.

Им предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений и нападении на медицинских работников. Также полиция подала прошение, чтобы их арест был продлен до окончания судебных разбирательств.

Также Курсор писал о том, что житель Бат-Яма в возрасте около 50 лет пытался украсть синагогальное имущество. Его попытались задержать прихожане. Тогда он достал нож и начал им размахивать.

На место прибыла добровольная охрана, но и им не сразу удалось взять ситуацию под контроль. За ними прибыл наряд полиции, который задержал нападавшего. У подозреваемого во время обыска нашли два ножа.

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