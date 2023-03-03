В Китае родственники кремировали мужчину и нашли его живым спустя 11 лет

Житель китайской провинции Чунцин, который сбежал из дома престарелых и позже был признан погибшим в автокатастрофе, найден живым через одиннадцать лет после собственной кремации.

Об этом сообщает TVBS.

Чжо Нань страдал психическим заболеванием и жил в доме брата. Позже мужчину переселили в дом престарелых, но он часто болел и регулярно лечился в обычной больнице. В 2012 году китаец загадочным образом исчез. Было установлено, что он сбежал через черный ход медицинского учреждения. Родственники и полиция начали поиски, однако вскоре рядом с больницей было найдено обезображенное тело. Предположительно, тот мужчина стал жертвой в ДТП. Семья опознала погибшего как Наня и кремировала его.

Спустя 11 лет полицейский патруль наткнулся на бездомного мужчину, который вел себя странно. Полицейские доставили его в пункт оказания помощи и опубликовали сообщение о поисках родственников этого человека. Родные Наня сразу узнали его. Воссоединившись с семьей, Нань сразу обнял брата, и они оба расплакались. Теперь полиция намерена установить личность человека, которого кремировали вместо Наня.

«Курсор» писал ранее, что китайцу, выигравшему в лотерею более 1,3 млн долларов (10 млн юаней), было приказано выплатить миллионы юаней в качестве компенсации после того, как он скрыл эту новость от своей жены.