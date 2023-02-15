Мужчина в Китае скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и купил квартиру для бывшей

Китайцу, выигравшему в лотерею более 1,3 млн долларов (10 млн юаней), было приказано выплатить миллионы юаней в качестве компенсации после того, как он скрыл эту новость от своей жены. Согласно сообщению South China Morning Post, человек по фамилии Чжоу два года назад выиграл в лотерею 10 миллионов юаней и получил 8,43 миллиона юаней после вычета налогов.

Однако он решил скрыть информацию от своей жены по фамилии Лин. Согласно изданию, Чжоу решил отдать своей старшей сестре часть призовых денег и снял 700 000 юаней, чтобы помочь своей бывшей жене купить квартиру.

Когда его жена обнаружила его обман, она подала на развод и попыталась разделить общее имущество пары поровну. Она также просила суд обязать мужа выплатить ей две трети от общей суммы 2,7 миллиона юаней, которые он потратил на свою сестру и бывшую жену.

Слушая ее дело, суд восточнокитайской провинции Чжэцзян установил, что деньги, которые Чжоу перевел своей сестре и бывшей жене в результате выигрыша в лотерею, были частью общего имущества пары.

Суд также постановил, что сокрытие призовых денег от его жены представляет собой хищение общего имущества пары. Впоследствии мужу было приказано выплатить его жене Линь 60 процентов скрытого выигрыша.

Необычная история стала вирусной в социальных сетях Китая и вызвала множество откликов, люди критиковали мужа за его эгоизм.

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