В Крыму массово раздают повестки: жителям рассказали, как спасти свою жизнь

После старта мобилизации в рф*, повестки начали приходить и жителям Крыма. Сейчас в местных чатах недавние сторонники «русского мира» распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Подписчики канала рассказывают, что повестки вручают целыми стопками — ходят по домам и предприятиям, обошли уже заводы, хлебкомбинаты и т.д.
«Моего знакомого «ватана» забрали. Все разговоры только о мобилизации», — написал один из них.
Напуганные подписчики сочиняют басни и легенды о HIMARS и рассказывает, как «знакомый знакомого» сидит в Херсоне и каждый день прощается с жизнью. Дошло до того, что россияне шлют друг другу в чатах инструкции по сдаче в плен.
Отдельно в этих инструкциях отмечается, что нужно заявить украинским войскам, что «крымчане — граждане Украины».
ВАЖНО!
Инструкцию, как правильно сдаться в плен.
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Отстегни магазин и повесь оружие на левое плечо стволом вниз
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Подними и покажи пустые руки
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Подними вверх белую ткань
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Громко кричи “Сдаюсь!”
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Приближайся по команде
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Выполняй требования украинских бойцов
Кому можно сдаваться в плен: Вооруженным Силам Украины и другим украинским воинским формированиям, например, Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины. Подробнее можно прочитать тут.
«Курсор» ранее сообщал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!