В Крыму массово раздают повестки: жителям рассказали, как спасти свою жизнь

После старта мобилизации в рф * , повестки начали приходить и жителям Крыма. Сейчас в местных чатах недавние сторонники «русского мира» распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.

Подписчики канала рассказывают, что повестки вручают целыми стопками — ходят по домам и предприятиям, обошли уже заводы, хлебкомбинаты и т.д.

«Моего знакомого «ватана» забрали. Все разговоры только о мобилизации», — написал один из них.

Напуганные подписчики сочиняют басни и легенды о HIMARS и рассказывает, как «знакомый знакомого» сидит в Херсоне и каждый день прощается с жизнью. Дошло до того, что россияне шлют друг другу в чатах инструкции по сдаче в плен.

Отдельно в этих инструкциях отмечается, что нужно заявить украинским войскам, что «крымчане — граждане Украины».

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