В Крыму возник дефицит топлива, а на продажу продуктов ввели ограничения

Жители полуострова в панике выстраиваются в очереди на АЗС и скупают продукты. Также стало известно, что запустить паромную переправу из-за погоды сегодня не смогут.

После пожара на Крымском мосту у жителей полуострова возникла паника, граждане рф* ищут любую возможность выехать. Сейчас на АЗС наблюдаются огромные очереди.

Об этом пишет РБК-Украина.

Местные жители после взрыва на мосту массово отправились за топливом. В сети публикуют кадры, на которых видны длинные очереди возле АЗС. Так называемая «власть» уверяет, что все заправки работают в штатном режиме. Но продажу топлива ограничили. Помимо этого, в так называемом «Министерстве промышленной политики Крыма» заявили, что введут ограничения в продуктовых магазинах. В частности, речь идет о товарах бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов.

Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября. В настоящее время движение через Крымский мост полностью остановлено.

Тем временем в россии заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.

Как писал ранее «Курсор», часть автомобильной ветки Крымского моста уже непригодна для движения транспортных средств. В результате пожара произошел обвал дороги, по которой двигались автомобили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!