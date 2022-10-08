Крымский мост рухнул: пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения

Часть автомобильной ветки Крымского моста уже непригодна для движения транспортных средств. В результате пожара произошел обвал дороги, по которой двигались автомобили.

На кадрах видны сильно горящие вагоны поездов и обрушившиеся участки дороги на Керченском мосту после взрыва, прогремевшего рано утром в субботу.

Фото и видео с места событий в «Твиттере» 8 октября опубликовали очевидцы.

Пожар на железнодорожной ветке продолжается. Горит якобы один из вагонов товарного поезда, следовавшего из Тамани в Керчь. Более поздние изображения также показали, что часть автомобильного моста, идущего параллельно железнодорожным путям, обрушилась.

Спустя примерно час после начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже. В результате образовалась огромная дыра. Изображения с конструкции показали сильное пламя, охватившее как минимум два железнодорожных вагона поезда на мосту, сопровождаемое огромным столбом черного дыма.

Watched this video from the Crimean bridge a dozen times already. Inspirational. pic.twitter.com/tE1L48SCTE — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 8, 2022



Мост через Керченский пролив является ненавистным символом оккупации кремлем* украинского полуострова. Железнодорожный пролет является частью пары параллельных конструкций, пересекающих Керченский пролив, соединяющих Кубань и Крым, которые были построены россией после ее вторжения в 2014 году.

Автомобильный мост длиной около 19 км был открыт президентом рф владимиром путиным в 2018 году, а железнодорожный мост запустили два года спустя. Хотя опорные арки моста, похоже, не были повреждены, это знаменует собой последнее унизительное поражение москвы после нескольких недель поражений на поле боя, когда украинские силы заставили отступить российские войска на востоке и юге Украины.

Ранее «Курсор» сообщал, что пожар на Крымском мосту случился, когда президент рф владимир путин 7 октября отмечал день рождения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!