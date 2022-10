Крымский мост рухнул: пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения

На кадрах видны сильно горящие вагоны поездов и обрушившиеся участки дороги на Керченском мосту после взрыва, прогремевшего рано утром в субботу.

Фото и видео с места событий в «Твиттере» 8 октября опубликовали очевидцы.

Пожар на железнодорожной ветке продолжается. Горит якобы один из вагонов товарного поезда, следовавшего из Тамани в Керчь. Более поздние изображения также показали, что часть автомобильного моста, идущего параллельно железнодорожным путям, обрушилась.

Спустя примерно час после начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже. В результате образовалась огромная дыра. Изображения с конструкции показали сильное пламя, охватившее как минимум два железнодорожных вагона поезда на мосту, сопровождаемое огромным столбом черного дыма.

Watched this video from the Crimean bridge a dozen times already. Inspirational. pic.twitter.com/tE1L48SCTE

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 8, 2022