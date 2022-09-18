В МИД Украины раскрыли подробности реализации договора с ООН и Турцией о разблокировке портов с зерном

Украина реализует программу по разблокированию морских портов, работе которых длительное время препятствуют российские захватчики. В общей сложности 165 судов с 3,7 миллионов тонн сельхозпродукции на борту уже отправлены на экспорт.

Действия осуществляются в рамках сделки, заключенной при посредничестве ООН и Турции. В воскресенье 10 судов со 169 300 тоннами сельхозпродукции должны покинуть украинские порты Черного моря.

Об этом 18 сентября сообщило министерство инфраструктуры Украины.

«В 10:00 из портов Большой Одессы вышли 8 судов, еще 2 ждут своей очереди и благоприятных условий», – говорится в сообщении ведомства.

Экспорт зерна из Украины резко сократился после того, как 24 февраля Россия вторглась в страну и заблокировала ее черноморские порты, что привело к росту мировых цен на продовольствие и вызвало опасения по поводу нехватки зерна в Африке и на Ближнем Востоке. Украина, как крупный мировой производитель и экспортер зерна, до войны отгружала до 6 миллионов тонн зерна в месяц, поэтому потеря этой части волнует другие страны.

Три черноморских порта были вновь открыты в соответствии с соглашением, подписанным 22 июля Москвой и Киевом. Министерство заявило, что эти порты могут загружать и отправлять за границу 100-150 грузовых судов в месяц.

Российские захватчики все же всячески пытаются помешать восстановлению экономики Украины, надеясь, что это повлияет на ход боевых действий. Украинское правительство пытается стабилизировать ситуацию за счет активизации других экономических секторов и привлечения средств международных организаций.

Ранее «Курсор» сообщал, что российские власти озвучили свои требования относительно транспортировки зерна из украинских портов, обращаясь к странам Запада отменить определенные санкции в сельскохозяйственной отрасли.