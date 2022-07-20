Вывоз зерна из Украины: путин озвучил условия

Украина и россия* являются двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна, но из-за войны нарушены многие поставки.

По словам президента россии владимра путина, российская федерация готова содействовать вывозу украинского зерна, но есть условие. В частности, Запад должен отменить все ограничения, введенные на экспорт продовольствия из россии, чтобы улучшить ситуацию на рынке продовольствия.

Об этом путин заявил после саммита в Тегеране, куда он прибыл с официальным визитом.

«Мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты», — сказал путин.

По его словам, в настоящее время экспортный потенциал россии составляет 30 млн тонн зерновых, а по итогам этого показатель составит 50 млн тонн.

Кроме этого, путин, говоря о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал: «У Киева нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности».

Он также затронул и тему поставок российских энергоресурсов в европейские страны. Он сказал, что, если страны запада введут ограничения на поставки нефти из россии, то последует резкое подорожание стоимости нефти.

Ранее Курсор писал, что Украина может «закрыть» экспорт зерна в Сирию: известна причина. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский предполагает, что в будущем Украина может прекратить экспортировать свое зерно в Сирию.

Курсор также сообщал, что США и Саудовская Аравия заявили, что помогут Украине с экспортом зерна. Во время встречи американский президент Джо Байден и саудовский правитель Мухаммед ибн Салман Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в разных сферах, а также страны затронули вопрос Украины и решили помочь государству в экспорте зерна.

Наша редакция писала, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое россия украла в Украине. И россия, и Украина являются двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна, но из-за продолжающейся войны многие из этих грузов не могут покинуть Черное море.

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