В пустыне Аризоны туристы нашли трехглазых «креветок-динозавров»

Эти креветки-головастики живут на Земле вот уже около 550 миллионов лет.

В жаркой пустыне на юго-западе США туристами во время прогулки по знаменитому каньону Волна было найдено древние, но малоизученные животные — триопсы — небольшие ракообразные, живущие в пресных водоемах.

Об этом пишет Daily Mail.

29-летнему туристу Адару Лейбовичу, который приехал насладиться здешними пейзажами удалось запечатлеть любопытных трехглазых созданий, которые спокойно плавали в луже посреди пустыни. Оказалось, что ему удалось встретиться с настоящими живыми ископаемыми — группой доисторических креветок Triops.

Эти креветки-головастики жили на Земле еще во времена динозавров, а их название появилось в честь греческого термина «трехглазый». Иногда Triops также называют креветками-головастиками из-за их длинных свисающих хвостов, а также «щитовыми креветками» — из-за их шлемообразного панциря.

Эти доисторические ископаемые обладают двумя сложными глазами и небольшим глазком (или «простым глазом»), который располагается посередине и оснащен фоторецепторами, помогающими существам обнаруживать свет.

Любопытно, что яйца триопов способны долгое время храниться в ожидании влаги, как только вода попадет на них они активизируются и начинают оживать. Этих существ также называют «креветками-динозаврами», потому что их внешний вид мало изменился по сравнению с окаменелостями, относящимися еще к девонскому периоду (419 — 359 миллионов лет назад), или более чем на 100 миллионов лет до того, как динозавры бродили по Земле.

«Курсор» писал ранее, что в бразильском штате Сан-Паулу исследователи обнаружили окаменелые останки двух лягушек нового вида, который обитал на планете во времена динозавров.