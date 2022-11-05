В российской Костроме произошел смертельный пожар в кафе

Российская прокуратура заявила, что одной из версий причин пожара рассматривается использование пиротехники. По предварительным данным, пожар начался из-за запуска охотничьей ракетницы, после чего вспыхнули декоративные элементы на потолке.
Впоследствии в россии заявили о задержании подозреваемого в поджоге клуба, тот признал вину. Как заявили российские правоохранители, задержанный несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы, что привело к пожару. Огонь быстро распространился по зданию: за 4 минуты, которые понадобились пожарным, чтобы приехать на вызов, площадь пожара увеличилась до 3 тысяч квадратных метров.
Российские Telegram-каналы пишут, что задержали 23-летнего Станислава Ионкина — российского военного, который 5 месяцев пробыл на войне против Украины, во время обстрела получил травму ноги и в сентябре вернулся на территорию россии.
Как отмечается, в Кострому он приехал для прохождения военной комиссии, где должны были решить вопрос его дальнейшей службы. Задержали Ионкина в 6 километрах от места происшествия.
Как сообщал Курсор, в столице рф возле башни «федерация» в москва-сити взорвались и загорелись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, на месте происшествия был замечен человек с бензином.
Еще мы писали, что в подмосковье на территории воинской части произошел пожар.