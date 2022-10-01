В сеть попали кадры, как солдаты рф в панике бегут из Лимана под натиском ВСУ

Украинские военные взяли россиян в «кольцо», вырваться из окруженного пункта удается далеко не всем. В рядах солдат рф возникла паника.

Сегодня днем волонтеры фонда «Вернись живым» опубликовали видео из Лимана. На нем зафиксировано оккупантов рф*, которые пытаются бежать из города.

Об этом сообщается на странице фона в соцсети.

Видео было снято на «Лелеку»- это дрон ВСУ. По данным украинских военных, сейчас Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города.

Ранее сегодня спикер группировки войск «Схид» Сергей Череватый подтвердил, что российские войска попали в окружение под городом Лиман. Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили пять населенных пунктов.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о том, что у российских захватчиков наблюдается проблемы с боеприпасами. Особенно у рашистов зафиксирован дефицит высокоточных ракет большой дальности, поэтому они используют ЗРК С-300. Зенитная ракета является ресурсом с высокой ценностью, ее задача — уничтожение самолетов и снарядов во время обстрела. Запуск этих ракет у рф ограничен, но захватчики их используют для уничтожения гражданского населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!