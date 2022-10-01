В британской разведке рассказали про дефицит боеприпасов рф

Утром, 30 сентября, российские войска ударили по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате трагедии погибло как минимум 25 человек. В британской разведке отметили, что россия применила зенитную ракету.
Об этом сообщается на Twitter-аккаунте министерства обороны Великобритании.
Разведчики отмечают, что это может указывать на тот факт, что российская армия испытывает дефицит боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности. Зенитная ракета является ресурсом с высокой ценностью, ее задача — уничтожение самолетов и снарядов во время обстрела. Запуск этих ракет у рф ограничен.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что российские захватчики применяют ценные ресурсы, чтобы достичь тактического преимущества и совершить эмоциональное давление, убивая гражданских.
«Курсор» писал ранее, что в россии начато серийное производство противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». Во всяком случае, с таким заявлением выступил министр обороны рф сергей шойгу.
Еще мы писали, что Франция намерена оказать очередную военную помощь Украине, в частности передать противокорабельные ракеты Exocet, которые могут значительно усилить защиту ее берегов от флота российской федерации.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!