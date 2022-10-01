В британской разведке рассказали про дефицит боеприпасов рф

В отчете минобороны Великобритании отметили, что рф* расходует ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического преимущества, но при этом убивает гражданских.

Утром, 30 сентября, российские войска ударили по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате трагедии погибло как минимум 25 человек. В британской разведке отметили, что россия применила зенитную ракету.

Об этом сообщается на Twitter-аккаунте министерства обороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что это может указывать на тот факт, что российская армия испытывает дефицит боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности. Зенитная ракета является ресурсом с высокой ценностью, ее задача — уничтожение самолетов и снарядов во время обстрела. Запуск этих ракет у рф ограничен.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что российские захватчики применяют ценные ресурсы, чтобы достичь тактического преимущества и совершить эмоциональное давление, убивая гражданских.

«Курсор» писал ранее, что в россии начато серийное производство противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». Во всяком случае, с таким заявлением выступил министр обороны рф сергей шойгу.

Еще мы писали, что Франция намерена оказать очередную военную помощь Украине, в частности передать противокорабельные ракеты Exocet, которые могут значительно усилить защиту ее берегов от флота российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!