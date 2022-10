В Сирии обнаружена большая неповрежденная мозаика римской эпохи

Главное управление древностей и музеев Сирии на месте открытия провело соответствующие археологические раскопки.

Об этом сообщает 13 октября Associated Press.

Площадь мозаики составляет 120 квадратных метров (около 1300 квадратных футов). Она была найдена в старом здании. Ливанские и сирийские бизнесмены из соседнего музея Набу купили имущество, датируемое четвертым веком, и подарили его сирийскому государству. Каждая панель была заполнена маленькими разноцветными камнями квадратной формы размером около полдюйма с каждой стороны.

Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам и археологическим исследованиям в управлении, прокомментировал результата раскопок. Он сказал, что среди сцен, которые показывает мозаика, есть редкое изображение древних воинов-амазонок из римской мифологии.

A well-preserved Roman era mosaic panel was discovered in Rastan, Homs this morning. #Syria pic.twitter.com/ymFQ188rhB

— Danny Makki (@danny_makki) October 12, 2022