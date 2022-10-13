В Сирии обнаружена большая неповрежденная мозаика римской эпохи

Мозаика римского периода обнаружена в центральном городе Растан недалеко от Хомса, третьего по величине города Сирии. Это самым важным археологическим открытием с тех пор, как 11 лет назад в стране начался конфликт.

Главное управление древностей и музеев Сирии на месте открытия провело соответствующие археологические раскопки.

Об этом сообщает 13 октября Associated Press.

Площадь мозаики составляет 120 квадратных метров (около 1300 квадратных футов). Она была найдена в старом здании. Ливанские и сирийские бизнесмены из соседнего музея Набу купили имущество, датируемое четвертым веком, и подарили его сирийскому государству. Каждая панель была заполнена маленькими разноцветными камнями квадратной формы размером около полдюйма с каждой стороны.

Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам и археологическим исследованиям в управлении, прокомментировал результата раскопок. Он сказал, что среди сцен, которые показывает мозаика, есть редкое изображение древних воинов-амазонок из римской мифологии.

A well-preserved Roman era mosaic panel was discovered in Rastan, Homs this morning. #Syria pic.twitter.com/ymFQ188rhB — Danny Makki (@danny_makki) October 12, 2022

«То, что перед нами, — это редкое в глобальном масштабе открытие», – заявил специалист.

Археолог добавил, что изображения «богаты деталями» и включают в себя сцены Троянской войны между греками и троянцами. На мозаике также изображен Нептун, древнеримский бог моря, и 40 его любовниц.

«Мы не можем определить тип здания, будь то общественная баня или что-то еще, потому что мы еще не закончили раскопки», – утверждает Саад.

В городе Растан археологи продаж экспедицию. Некоторые эксперты уверены, что это не последняя находка.

Ранее «Курсор» сообщал, что в качестве журнального столика в квартире в Нью-Йорке использовалась мозаика, выполненная по заказу императора Калигулы. Она была утеряна из итальянского музея во время Второй мировой войны.