В связи с Омикроном Израильская железная дорога меняет расписание движения поездов

Израильские железные дороги объявили, что в связи с ростом заболеваемости Омикроном персонала будут внесены изменения в движение поездов.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Изменения будут применяться на станциях Ашкелон – Сдерот – Нетивот – Офаким – Беэр – Шева, при этом частота движения поездов на этой линии составляет один поезд в час в каждом направлении (вместо двух поездов в час в часы пик) и часы работы на этой линии будут сокращены.

Бесплатные поездки будут осуществляться на станциях, где не будет движения поездов, с момента окончания движения поездов до окончания рабочего времени в полночь. Последний поезд из Ашкелона в Беэр-Шеву будет отправляться с центрального вокзала Тель-Авива Савидор в 21:28 и останавливаться в Ашкелоне (22:10), Сдероте (22:22), Нетивоте (22:30), Офакиме (22:37), BS North University (22:52), BS Central (23:01).

Последний поезд из Беэр-Шевы в Ашкелон, поезд номер 980 отправляется в 19:10 и делает остановки в Офакиме (19:24), Нетивоте (19:34), Сдероте (19:43), Ашкелоне (19:55). Последний поезд из Беэр-Шевы в Тель-Авив: Малахия-Йоав (20:28), Мазкерет-Батья (20:37), Рамла (20:46), Лод (20:51), Тель-Авив Хагана (21:05) , Тель-Авив а-Шалом (21:10), Тель-Авив Центр Савидор (21:15).

Ранее Курсор сообщал, что самолет попал под поезд после аварийной посадки на железнодорожных путях в Калифорнии.

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