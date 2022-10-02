В Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом после двухнедельного закрытия из-за провала

Власти Тель-Авива заявили, что съезд с автомагистрали в городе был закрыт почти на две недели после появления большой воронки, которая частично открылась 2 октября.

Съезд ха-Шалом уже принимает транспортные средства. Движение было «ограниченно» открыто в воскресенье утром в 5:00 утра.

Об этом 2 октября сообщает Ayalon Highways, которая управляет главной внутригородской автострадой в регионе Гуш-Дан.

После ряда оценок Ayalon Highways заявила, что решила вновь открыть съезды для водителей, направляющихся на юг. Принято решение разрешить въезд на парковки комплекса Азриэли, примыкающие к развязке. В компании намерены внимательно следить за возобновлением работы.

Съезд с шоссе Тель-Авива частично открывается после двухнедельного закрытия из-за провала. Полосы открыты для водителей, направляющихся на юг к развязке Ха-Шалом с утра воскресенья под надзором. Представители властей отметили, что некоторые полосы останутся закрытыми до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность дорожного движения.

На развязке образовалась воронка глубиной 15 метров, которая была быстро заполнена в прошлом месяце. Провал не привел к последствиям для граждан, несмотря на то, что он произошел на оживленной трассе. Предположительно, это было вызвано строительными работами на близлежащей Спиральной башне, которая должна стать вторым по высоте зданием в Тель-Авиве.

Воронки могут возникать, когда вода, текущая под землей, создает полости, которые в конечном итоге разрушаются. Официальные лица объяснили, что продолжающееся присутствие грунтовых вод может представлять опасность нового обрушения, что требует дальнейшего изучения стабильности грунта, прежде чем движение сможет возобновиться.

Cтроительная компания Solel Boneh, отвечающая за земляные работы и фундаментные работы для башни Azrieli Group, заявила в прошлом месяце, что отверстие было «техническим сбоем». Шоссе Аялон построено над руслом ручья «Аялон», что повышает риск провалов.

Ранее «Курсор» сообщал, что шоссе «Аялон» в южном направлении временно перекрыли.