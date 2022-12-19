В Twitter проголосовали за отставку Илона Маска с поста главы соцсети

Миллиардер считает, что люди, которые «желают власти, меньше всего ее заслуживают».

В социальной сети Twitter состоялось голосование, в рамках которого пользователи решили, что Илон Маск должен покинуть пост главы соцсети.

Голосование провел сам Маск.

Новый владелец Twitter задал аудитории вопрос: «Стоит ли мне покинуть должность руководителя Twitter. Я буду придерживаться результатов этого опроса». Доступны были лишь два ответа: «Да» и «Нет».

В голосовании приняли участие 17,5 миллионов пользователей. 57,5% проголосовали за то, что Маск должен покинуть свою должность, а 42,5%, соответственно, не поддержали эту идею.

Сам миллиардер пока что никак не высказался об итогах опроса, как и не рассказал, намерен ли он что-то менять в управлении соцсетью. Еще перед голосованием он призвал участников «быть осторожными со своими желаниями, поскольку они могут осуществиться». По его мнению, люди, которые «желают власти, меньше всего ее заслуживают».

Несколько ранее бизнесмена начали массово критиковать после того, как он попросил называться его местоимениями фаучи/под/суд. Этим он попробовал привлечь внимание к деятельности главного инфекциониста США и медицинского советника Байдена Доктора Энтони Фаучи.

Многих людей это возмутило и, по традиции, Маска начали в очередной раз пытаться «отменить». Гендиректор Tesla не обделил это вниманием и обильно высказался о феномене вокизма.

«Насаждать другим свои местоимения, когда никто о них не спрашивал, и подвергать остракизму тех, кто не делает так же, – это не по-доброму и не хорошо ни для кого. Что касается Фаучи, он лгал перед Конгрессом и спонсировал исследования усилений функций вируса, которые убили миллионы людей. Не круто, как по мне. Либо вирус вокизма главного мозга будет побежден, либо уже ничего не будет иметь значения», – заявил он.

«Курсор» также сообщал, что Маск хотел ударить Канье Уэста за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой.