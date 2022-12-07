Илон Маск хотел ударить Канье Уэста за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, «хотел ударить» Канье Уэста после публикации рэпера со свастикой, который он назвал «призывом к насилию».

Об этом сообщает The New York Post.

Комментируя в субботу после последней блокировки Уэста за публикацию свастики внутри звезды Давида, всего через несколько дней после того, как его учетная запись была восстановлена, Маск сказал: «В какой-то момент вы должны сказать, что является подстрекательством к насилию, потому что это противоречит закону в США.»

«Публикация свастики, что явно нехорошо, является подстрекательством к насилию. Я лично хотел ударить Канье, так что это определенно подстрекало меня к насилию. Это не круто», — заявил Маск в прямом эфире сессии вопросов и ответов в Twitter Spaces.

Отстранение произошло вскоре после того, как Уэст несколько раз похвалил Гитлерам во время интервью с конспирологом Алексом Джонсом в его шоу Infowars. Оскорбительные комментарии Уэста включали слова «я люблю нацистов», которые, по его утверждению, «делали хорошие дела». Также в ходе интервью он высмеял Нетаниягу и сказал, что поддерживает *путина в войне в Украине.

Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», сказал, что подвел черту под твитами, которые подстрекают к насилию.

Перед тем, как учетная запись Уэста была заблокирована, Маск заявил: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован».

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера, а также назвал Илона Маска генетическим гибридом.

«Курсор» также сообщал, что рэпер расстался со своей 24-летней девушкой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!