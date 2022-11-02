В Украине будут судить чеченских командиров, которые издевались над пленными

В суд передано дело в отношении командиров подразделений армии рф* от Чеченской Республики, которые организовывали вторжение на Киевщину.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграме.

В суд уже направлены обвинительные акты в отношении заместителя начальника управления федеральной службы войск нацгвардии рф по Чеченской Республике, а также в отношении командира 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» одной из бригад Северо-Кавказского округа войск нацгвардии рф.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года военные рф из Чеченской Республики под руководством одного из обвиняемых захватили Бородянский психоневрологический интернат. Пациентам и персоналу медучреждения не давали возможности выехать, лишили еды и воды. Возле интерната захватчики разместили реактивные системы залпового огня, из которых обстреливали близлежащие населенные пункты и позиции ВСУ. Пациентов и персонал они использовали как «живой щит».

По данным правоохранителей, другой обвиняемый на протяжении февраля-марта 2022 года удерживал гражданских лиц в нечеловеческих условиях в подвалах домов в пгт Гостомель и использовал их как «живой щит».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!