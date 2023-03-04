В Великобритании полиции удалось поймать вора благодаря банке газировки

В Великобритании сотрудникам полиции удалось поймать 29-летнего вора Давида Менчнаровски благодаря банке сладкой газированной воды Coca-Cola.

Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Мужчина вместе с сообщником пробрались в паб Oak Vaults в городе Кингстон-апон-Халл в масках и попытались вывести из строя систему видеонаблюдения, сигнализацию, а также отключили Wi-Fi-маршрутизатор, чтобы остаться незамеченными. Воры украли деньги из кассы, бутылки вина и других спиртных напитков, электронное оборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, рации, стереосистему и карты памяти. Общая стоимость украденного составила около 3,1 тысячи фунтов стерлингов.

Прибывшая не место преступления полиция обнаружила оставленную Менчнаровски в помещении для мытья кухонной посуды банку газировки Coca-Cola. С помощью ДНК-теста сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника и арестовать его. Он был осужден за шесть преступлений, ранее совершенных в Великобритании, и за другие, совершенные в его родной стране, Польше.

Менчнаровски приговорили к 16 месяцам тюремного заключения.

«Курсор» писал ранее, что в США вор забрался в кафе, приготовил себе поесть и уснул.