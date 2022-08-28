В США вор забрался в кафе, приготовил себе поесть и уснул

Подозреваемый проник в ресторан быстрого питания, сам приготовил себе поесть и почувствовал себя как дома.

Полицейское управление округа Гвиннетт в Лоренсвилле, штат Джорджия, поделилось видео с камер наблюдения в поисках подозреваемого, который ворвался в ресторан быстрого питания.

Как сообщает ABC News, подозреваемый проскользнул через окно кафе, но, похоже, не слишком беспокоился о том, что его поймают.

«После того, как он вошел, было замечено, что он использует фритюрницы, чтобы приготовить себе еду, а затем ест», — говорится в заявлении полиции.

Затем он лег и свернулся калачиком, чтобы вздремнуть. В конце концов преступник скрылся с места происшествия, украв ноутбук и планшет.

Правоохранители идентифицировали подозреваемого как 26-летнего Стефана Галларида. По данным полиции, он был бывшим сотрудником заведения. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «кража со взломом второй степени».

«Он еще не находится под стражей, но полиция призвала его сдаться в тюрьму округа Гвиннетт», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в сети показали видео с вором-неудачником, который решил ограбить квартиру. Судя по всему, он слышал лающую собаку, когда вскрывал замок дверей квартиры, но это его не остановило. На шум явился хозяин жилья. Только тогда преступник решил бежать.

«Вор решил обокрасть квартиру несмотря на собаку в доме, и уткнулся лицом к лицу с хозяином квартиры», — сообщили администраторы канала.

Также Курсор писал о том, что актер Эзра Миллер, известный телезрителям по таким кинолентам как «Фантастические твари» и «Флэш», снова угодил в скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом.

Согласно информации, американский актер проник в частный дом в штате Вермонт и украл несколько бутылок алкоголя. Его личность подтвердили с помощью камер видеонаблюдения. В сентябре должно состояться слушание дела Эзри Миллера в Верховном суде Вермонта.