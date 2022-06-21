В Великобритании запустят сидур для людей с ограниченными возможностями обучения

Сидур использует коммуникационную систему обмена изображениями (PECS), которая представляет собой набор картинок, символов, слов или фотографий, которые помогают людям с аутизмом общаться без речи. Системе учат детей в Гешер.

Сидур, предназначенный для людей с ограниченными возможностями обучения, скоро будет доступен в Великобритании.

Об этом сообщает Israel National News.

Новое издание Объединенной синагоги Сидур Лаколь («Сидур для всех») было разработано специально для людей с ограниченными возможностями обучения.

Проект был запущен на специальном мероприятии в школе «Гешер», которая описывает себя на своем веб-сайте как школу, которая предлагает «детям с разными способностями образцовое и индивидуальное образование» в первый вечер Недели обучения с ограниченными возможностями (с 20 июня по 26).

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис подарил подписанный сидур, который он вручил каждому ученику школы, присутствовавшему на специальном мероприятии.

«Название сидура говорит нам обо всем. Это сидур для всех, поэтому каждый еврей может почувствовать связь с иудаизмом и понять, что это его собственный молитвенник», — сказал раввин Мирвис.

Сидур будет опубликован в нескольких форматах и ​​предоставит варианты для людей с различными нарушениями обучаемости. В открытом доступе он появится в сентябре.

«Наша традиция учит, что еврейский народ подобен сефер Торе — полному и совершенному целому», — сказал раввин Мирвис. «Если отсутствует одна буква, весь свиток нельзя использовать. Точно так же и с еврейским народом, каждый человек имеет значение».

Курсор писал ранее, что в Ришон ле-Ционе провели бар-мицву для 90 жителей города, переживших Холокост. Люди, лишившиеся такого важного события в детстве из-за Второй мировой войны и Шоа, наконец смогли торжественно отметить эту обязательную в жизни каждого еврея традицию.