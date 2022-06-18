Борис Джонсон: Великобритания должна поддержать Киев на фоне «усталости от Украины»

Вчера Борис Джонсон совершил неожиданный приезд в Киев. Это был второй визит премьер-министра Великобритании с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Важно, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать, что поддерживает Украину в долгосрочной перспективе, заявил в субботу премьер-министр Борис Джонсон, предупредив о риске «усталости Украины» по мере затягивания войны.

«Русские продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать то, что мы знаем как правду, а именно то, что Украина может победить и победит», — сказал Джонсон журналистам по возвращении в Великобританию из Киева.

Некоторые члены его Консервативной партии критиковали его за поездку вместо участия в конференции в северной Англии.

«Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе, и мы даем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются», — сказал Джонсон.

Также появились фото, как Кембриджский королевский колледж поддержал Украину.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!