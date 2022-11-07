В ВСУ рассказали, сколько российских военных уже уничтожили в Украине

С 24 февраля по 7 ноября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 76 тысяч 460 военных рф, за прошлые сутки – 530 человек.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также защитники Украины уничтожили вражеских танков 2 771 (+6) единицу, боевых бронированных машин – 5 630 (+19), артиллерийских систем – 1 782 (+1), РСЗО – 391 (+0), средств ПВО – 202 (+0), самолетов – 277 (+0), вертолетов – 260 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 472 (+7), крылатых ракет ‒ 399 (+0), кораблей/катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 199 (+8), специальной техники – 157 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!