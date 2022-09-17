Землю накрыла сильная и затяжная магнитная буря

Затяжная магнитная буря уже началась накануне. Индексы в пятницу повысились до 4 — это данные небольших магнитных колебаний.

В субботу, 17 сентября, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5. Такая магнитная буря действует на многих людей на планете и приводит к ухудшению самочувствия. А также могут быть перебои в работе различной электротехники.

Об этом пишет Meteoagent.

В воскресенье геомагнитная обстановка снизится, а в норму она вернется только к понедельнику, 19 сентября.

В дни магнитных бурь люди обычно жалуются на общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость, головные боли.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В дни магнитных бурь стоит снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно питаться, высыпаться и больше дышать свежим воздухом.

Улучшить состояние помогут контрастный душ, прогулка на природе, отдых, отказ от вредной и жирной пищи. Желательно полностью отказаться от алкоголя, а норму кофе снизить. Также нужно поддерживать водный баланс, включить в рацион больше фруктов и овощей, можно пить травяные чаи.

Людям с хроническими заболеваниями и преклонного возраста медики рекомендуют больше отдыхать, не перенапрягаться, а под руками держать необходимые лекарства. Также в дни магнитных бурь стоит избегать конфликтов, выяснения отношений, взрывов эмоциональности и агрессии.

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