Виноваты не песчаные бури: ученые назвали причину загрязнения воздуха на Ближнем Востоке

Уровень смертности на Ближнем Востоке связан с загрязнением, аналогичным другим ведущим факторам риска для здоровья, таким как курение табака. Грязный воздух на Ближнем Востоке вызван человеком, а не естественными пыльными бурями.

Израильтяне видят, что небо стало желтым и воздухом трудно дышать, обвиняют пыльные бури с Аравийского полуострова. Немецкие ученые провели исследования, заявив, что эти выводы ошибочны.

Об этом 25 сентября сообщил журнал Nature Communications.

Эксперты установили, что загрязнение воздуха на Ближнем Востоке, вызванное деятельностью человека, усугубляет риски для здоровья и является важным климатическим фактором во всем регионе. На его долю приходится около 745 на 100 000 избыточных смертей в год в регионе, что аналогично другим ведущим факторам риска для здоровья, таким как курение табака и высокий уровень холестерина.

Ближний Восток расположен в «пылевом поясе» и испытывает около 20 сильных пыльных бурь в год. Повышенные концентрации минеральной пыли, усиленные отсутствием осадков, оказывают сильное влияние на экосистемы, деятельность человека и влияют на климат, взаимодействуя с солнечной и земной радиацией.

«Традиционно считалось, что пыль, переносимая штормами над Аравийским полуостровом, преобладала в качестве воздуха в регионе», – сказано в результатах исследований.

Новые данные показали, что опасные мелкие твердые частицы, в отличие от менее вредных крупных частиц пустынной пыли, имеют в значительной степени антропогенное происхождение. Они являются ведущим фактором риска для здоровья, а также вносят значительный вклад в изменение климата.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA планирует провести глобальные наблюдения и изучить песчаную пыль, потому что она, вероятно, может оказывать влияние на изменение климата на нашей планете.