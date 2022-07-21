Ученые считают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата

NASA планирует изучить песчаную пыль, потому что она, вероятно, может оказывать влияние на изменение климата на нашей планете.

Песчаная пыль, появляющаяся в пустынях по всему миру, поднимается в атмосферу и ветром переносится в другие регионы Земли и даже достигает океанов. Однако у ученых не было данных о том, влияет ли этот круговорот пыли на климатические изменение климата. По этой причине NASA отправило на МКС на борту очередного грузового корабля компании SpaceX спецприбор EMIT, который займется изучением круговорота рыли на Земле и измерением уровня его влияния на земной климат.

Об этом сообщает Inverse.

По словам ученых, частицы пыли могут изменять температуру на Земле, но пока нет каких-либо данных о том, в какую именно сторону. EMIT должен будет провести множество наблюдений за пылью на Земле в течении целого года, чтобы узнать, может ли пыль как-то влиять на охлаждение или наоборот нагревание нашей планеты.

Песчаная пыль полезна для живых экосистем. В частности, этой пылью питаются микроорганизмы, в океанах пыль способствует цветению водорослей, а также помогает расти и развиваться тропическим лесам. Однако пыль Но в то влияет на скорость таяния льдов.

«Сейчас климат меняется. Становится больше засушливых регионов и все больше пыли оказывается в атмосфере. И возможно эта пыль может удерживать больше тепла, или наоборот способствовать тому, что солнечные лучи уходят обратно в космос и не нагревают так сильно Землю», — заявил Грегори Окин из NASA.

Ученые отметили, что EMIT позволит выяснить, какая именно пыль попадает в атмосферу и из каких регионов планеты.

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