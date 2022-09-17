Военный рф жалуется, что после атаки ВСУ его бросили, как собаку — перехват разговора

Об этом свидетельствует очередной перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
Захватчик просит передать комбату, что на позициях никого нет, все офицеры разбежались. «Нас кинули, нас 10 человек, и мы без техники, вообще без ничего. Если забирать, то это надо БТР за нами выслать. Нас здесь кинули, как собак», — рассказал захватчик.
Также российский солдат описал, как днем ранее его подразделение подверглось 15 точным ударам со стороны ВСУ. Прилетами уничтожено здание, в котором скрывались захватчики.
Добавим, что по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 17 сентября ликвидировали около 54 тысяч 250 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.
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