Военнослужащий россии просит забрать остатки его подразделения после точной атаки Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Захватчик просит передать комбату, что на позициях никого нет, все офицеры разбежались. «Нас кинули, нас 10 человек, и мы без техники, вообще без ничего. Если забирать, то это надо БТР за нами выслать. Нас здесь кинули, как собак», — рассказал захватчик.

Также российский солдат описал, как днем ​​ранее его подразделение подверглось 15 точным ударам со стороны ВСУ. Прилетами уничтожено здание, в котором скрывались захватчики.

Добавим, что по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 17 сентября ликвидировали около 54 тысяч 250 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

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