Война в Украине: эзотерик предсказала «жесткие» боевые действия

По словам эксперта, в мае усилятся боевые действия в Украине.
Об этом пишет УНИАН.
Несмотря на многочисленные потери и крах своей стратегии, глава рф* путин не собирается останавливаться. И потому россия будет активно наступать на украинские территории.
По словам эксперта, самый опасный период — это май-апрель 2022 года. А вот летом уже война в Украине начнет сходить на нет.
«В апреле еще идет сопротивление, а уже в мае начнется горячо. Могут быть очень серьезные военные бои, будет «жестко», — сказала Яна.
Она добавила, что осенью этого года также могут быть боевые действия.
«В октябре еще может остаться военная угроза. А в ноябре будет спокойно, голода не будет», — добавила эксперт.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!