Война в Украине: эзотерик предсказала «жесткие» боевые действия

Эзотерик составила гороскоп для Украины на 2022 год и выяснила, в какой период россия будет активно наступать на украинские территории.

По словам эксперта, в мае усилятся боевые действия в Украине.

Об этом пишет УНИАН.

Несмотря на многочисленные потери и крах своей стратегии, глава рф* путин не собирается останавливаться. И потому россия будет активно наступать на украинские территории.

По словам эксперта, самый опасный период — это май-апрель 2022 года. А вот летом уже война в Украине начнет сходить на нет.

«В апреле еще идет сопротивление, а уже в мае начнется горячо. Могут быть очень серьезные военные бои, будет «жестко», — сказала Яна.

Она добавила, что осенью этого года также могут быть боевые действия.

«В октябре еще может остаться военная угроза. А в ноябре будет спокойно, голода не будет», — добавила эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!