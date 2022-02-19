Воплотят мечту о несметных богатствах: названы четыре главных миллионера по знаку Зодиака

Эти люди легче других зарабатывают большие деньги, им сопутствует удача в делах, а их бизнес-решения зачастую оказываются очень удачными.

Астрологи обратились к архетипам знаков Зодиака и выяснили, кому может быть проще воплотить мечты о золотых горах.

Об этом сообщает сайт Іntex-press.

Телец

Эти люди непосредственно связаны с деньгами — символические управители II дома, который является сектором ресурсов. Тельцы — пробивные любители богатства и всевозможных удовольствий. Им даны все необходимые качества для того, чтобы стать очень обеспеченными людьми: выносливость, предприимчивость, напористость, терпение, умение правильно и с умом планировать свои расходы. Вместе с тем, Тельцы не торопятся делиться добром даже с самыми близкими, а также — тратить деньги на что-то пустое.

Дева

Представители этого знака Зодиака в астрологии связаны с темой труда и работы, это VI астрологический дом. Их ключевые качества — трудолюбие, дотошность, рациональность. Часто Девы бывают настоящими аскетами: приумножение ресурсов происходит не только за счет роста доходов, но и из-за уменьшения трат. Разумное самоограничение — это о них!

Весы

Среди представителей этого знака Зодиака также можно встретить много очень обеспеченных людей. Но здесь сложно сказать, что богатство — главная цель этих людей. Весы связаны с VII астрологическим домом, который является сектором партнерства и общения. Путь к богатой жизни они прокладывают через полезные контакты и отношения.

Скорпион

VIII астрологический дом, символический дом Скорпиона, связан не только с серьезными переменами, болью, темами смерти и рождения, но и с финансами. И речь идет именно об очень больших деньгах. Под этим знаком Зодиака проходят различные инвестиции, серьезные денежные проекты, займы, наследство. Сохранять финансовое благополучие Скорпионам помогает скрытность и талант провернуть свои дела без лишней огласки. Они знают точно: богатство, как и счастье, любит тишину.

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