Врач назвал основную причину всех случаев онкологии

Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину 95% всех случаев рака. По словам специалиста, зачастую формирование злокачественных новообразований провоцируется воспалительным процессом.

Об этом пишет МедикФорум.

По его словам, 95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль, пояснил специалист.

Онколог добавил, что также причиной развития онкологических заболеваний вполне может стать постоянное употребление пациентами красного мяса, колбасных изделий и копченостей. Врач отметил, что при переработке этих продуктов в организме человека происходит выделение вторичных желчных кислот. Эти ферменты оказывают воздействие на стенки толстой кишки. Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака, сказал хирург-онколог.

Помимо прочего, Иван Карасев считает, что рак может развиваться и при наличии гормональных нарушений.

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