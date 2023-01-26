Врач назвал симптомы нового штамма Кракен: почему он так опасен

Кракен — это новый штамм COVID-19, который ученые считают самым заразным из всех ныне существующих.

Штамм Кракен является следствием слияния двух разновидностей штамма Омикрон. Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека. ВОЗ официально признала его заразнее Омикрона.

Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в Instagram.

Симптомы у инфицированного человека будут те же, что и при Омикроне. Чаще всего это температуры, общая слабость, головные и мышечные боли, насморк и чихание, кашель, першение в горле. В отдельных случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.

Интересно, что Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного ковида, поэтому защиту от Кракена имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).

Кракен наиболее опасен для основных групп риска – детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.