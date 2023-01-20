Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID

Ученые, которые провели недавнее исследование, изучающее кумулятивный эффект бустерных прививок на ответ на вирус SARS-CoV-2, предупредили о «потенциальных рисках при постоянном использовании» бустеров, описывая, как повторная иммунизация повреждает не только ответ антител, но и Т-клеточный ответ на вирус.

«Мы обнаружили, что защитные эффекты гуморального иммунитета и клеточного иммунитета, установленные обычной иммунизацией, были сильно нарушены во время расширенного курса вакцинации», — сообщают они.

В исследовании использовались мыши, которые были генетически изменены для моделирования реакции человека на новый коронавирус, и их еще предстоит воспроизвести на людях. Однако результаты перекликаются с результатами других исследований на людях, показывающих, что повторные повторные прививки повышают риск заражения. Использование мышей в исследованиях COVID является обычным явлением, и комбинированные бустеры Pfizer Wuhan-Omicron были одобрены FDA исключительно на основании исследования на мышах.

Между тем, доктор Пол Оффит, ключевой советник группы по вакцинам FDA, выступил с публичной рекомендацией против повторных прививок для молодых и здоровых людей.

«Я считаю, что мы должны прекратить попытки предотвратить все симптоматические инфекции у здоровых молодых людей, вводя им вакцины, содержащие мРНК из штаммов, которые могут исчезнуть через несколько месяцев», — написал он в недавней статье.

Позиция Оффита противоречит официальным рекомендациям FDA по вакцинам против COVID, которые рекомендуют повторные прививки всем людям старше шести месяцев. Однако его позиция, похоже, подтверждается недавним заявлением профессора Сирилла Коэна из Университета Бар-Илан, который несколько месяцев назад признал по французскому телевидению, что риск, связанный с COVID для молодежи, по сути «нулевой».

Ранее Курсор писал, что в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен». Американские исследователи говорят, что он лучше избегает иммунитета, а значит более опасный

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.