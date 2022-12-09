Врач назвала продукты, которые помогут очистить организм

Также для очищения организма нужно пить больше воды.

Чтобы в организме не накапливались вредные вещества и токсины, которые ухудшают работу внутренних органов, нужно в свой рацион добавлять продукты, способствующие его очищению.

Врач Мария Вороненко на своем Telegram-канале рассказала, на что стоит обратить внимание.

По словам специалиста, одним из таких продуктов является свёкла. В ее составе есть бетаин антиоксидант, который способствует восстановлению главного фильтра организма — печени. Также вещество активизирует выработку желчи и расщепляет жиры.

Также очистить организм от шлаков и токсинов можно с помощью петрушки, сельдерея и кинзы. Они богаты на соединения, которые защищают печень от перегрузки.

Не забывайте и про имбирь. Этот продукт обладает целым рядом полезных свойств, в частности улучшает кровообращение и работает как естественный противовоспалительный агент.

Следующий продукт — лимон. Его употребление стимулирует выработку желудочной кислоты и улучшает пищеварение. Плюс содержит антиоксидант – витамин С, который поддерживает молодость клеток тела.

Еще Мария Вороненко рекомендует добавить в меню куркуму, потому что она обладает противовоспалительными свойствами, очищает печень и кожу.

Также следует обратить внимание на чеснок, потому что в нем есть множество микроэлементов, в частности алицин – это мощное противовоспалительное средство. И авокадо, поскольку его употребление повышает уровень магния в крови, служит источником полезных жиров, необходимых для работы печени.

Еще в этом деле поможет брюссельская капуста, она защищает от дисбаланса гормонов и оказывает противоопухолевое действие.

«Курсор» писал ранее, что есть ряд продуктов, которые стоит периодически добавлять в рацион, потому что они помогают очистить кровеносные артерии от холестерина, а также сохранить их гибкость.